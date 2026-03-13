Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
2 godine jamstva
Kuhanje
Sve serije
Serija 5000 Airfryer Connected XXL
Podrška
HD9285/96
Idi u trgovinu
Prijavite se ili izradite račun
Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
Sve (2)
Trebam li izvaditi gumeni čep iz posude za Airfryer?
Način čišćenja aparata Airfryer tvrtke Philips
Dod. za Airfryer od 6,2 l, 8,3 l i 9 lDvoslojni komplet za kuhanje
Dodatak za AirfryerKomplet za pečenje XXL
Dodatak za AirfryerXXL komplet za grilanje
Philips Airfryer ispušta bijeli dim
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći