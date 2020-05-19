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  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu
  • Uživajte u izvrsnom tostu

Obustavljeno

Viva CollectionToster

HD2630/20

5
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u izvrsnom tostu
Toster sa širokim dubokim otvorima HD2630/20 tvrtke Philips i značajkom za samocentriranje osigurava ravnomjerno prepečen deblji ili tanji tost zlatno-smeđe boje. Ima ugrađenu rešetku za zagrijavanje peciva, kliznu ladicu za mrvice te gumbe za podgrijavanje i odmrzavanje jednim dodirom.
Pogledajte sve prednosti

Toster za zlatno-smeđi kruh, svaki put

Uživajte u izvrsnom tostu

  • 2 otvora

  • 3 funkcije

  • Crno-srebrni

  • Široki otvori, zagrijavanje peciva

Automatska sigurnosna funkcija za isključivanje u slučaju da se kruh zaglavi

Automatska sigurnosna funkcija za isključivanje u slučaju da se kruh zaglavi

Toster će se automatski isključiti ako se kruh zaglavi.

Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana

Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana

Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana.

Gumb za poništavanje za pravovremeno zaustavljanje tostiranja

Gumb za poništavanje za pravovremeno zaustavljanje tostiranja

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvely topinkovac

Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/20 Topinkovač

31/08/2020

Україна

Україна

перший помічник вранці

не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...

Prednosti

ціна, якість, надійність

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/40 Toaster

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/40 Toaster

22/06/2019

Україна

Україна

Хороший и надежный тостер

Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/20 Toaster

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/20 Toaster

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