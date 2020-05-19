2 godine jamstva
Obustavljeno
2 otvora
3 funkcije
Crno-srebrni
Široki otvori, zagrijavanje peciva
Toster će se automatski isključiti ako se kruh zaglavi.
Rešetka za zagrijavanje peciva i kroasana.
5.0
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
finchcz
19/05/2020
Česká republika
Skvely topinkovac
Skvele opeka, neznecistuje se, skvely design, nemam vytek.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/20 Topinkovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/20 Topinkovač
Yuliia
31/08/2020
Україна
перший помічник вранці
не уявляю свого ранку без хрусткого шматочка гарячого хліба і тостер від Philips - найкращий у цьому помічник! не палить, чк робив мій попередній тостер від іншого бренду, а дійсно підсушує хліб...крихти не розсипаються навколо, а акуратно збираються у нижній ємності...і, що найголовніше, як на мене, за досить тривалий час - жодної поломки...обираю продукцію Philips саме із-за цього...
Prednosti
ціна, якість, надійність
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/40 Toaster
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/40 Toaster
VeeKh
22/06/2019
Україна
Хороший и надежный тостер
Прльзуемся в семье тостером уже давно, так как любим хлеб с хрустящей корочкой и мягкой срединкой. В этом тостере поджарка хлеба равномерная и ее легко регулировать. Благодаря этому тостеру "подсадили" на поджаренный хлеб свекра и свекровь - теперь пользователей тостеров стало еще больше :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/20 Toaster
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HD2630/20 Toaster