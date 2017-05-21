2 godine jamstva
Obustavljeno
2 otvora
Kompaktno
Crna/srebrna, brušeni metal
Vanjski dijelovi tostera ostaju hladni i sigurni na dodir.
Lako čišćenje zahvaljujući odvojivoj ladici za mrvice.
4.9
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ubovidek
21/05/2017
Slovensko
Tento produkt plní svoj účel ako sme si predstavovali
V podstate za malú chvíľku máte príjemné opečené pečivo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Hriankovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Hriankovač
Pavnov11
27/01/2018
Česká republika
Spokojenost
Výrobek splňuje moje očekávání, jednoduchá obsluha, dobrá cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Topinkovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Topinkovač
Yulitta
20/06/2019
Україна
Отличный тостер
Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Тостер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Тостер