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  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način
  • Dobar tost na lak način

Obustavljeno

Daily CollectionToster

HD2586/20

4.9
| (8) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dobar tost na lak način
Uvijek iznova uživajte u dobrom tostu uz ovaj kompaktni metalni toster tvrtke Philips. Sadrži 2 velika proreza za kruh, proreze za kruh promjenjive širine za ravnomjerno tostiranje i prilagodljivi regulator prepečenosti. Ladica za mrvice može se izvaditi radi lakšeg čišćenja.
Pogledajte sve prednosti

Toster kompaktnog metalnog dizajna s velikim otvorima za kruh

Dobar tost na lak način

  • 2 otvora

  • Kompaktno

  • Crna/srebrna, brušeni metal

Vanjski dijelovi tostera ostaju hladni i sigurni na dodir

Vanjski dijelovi tostera ostaju hladni i sigurni na dodir

Vanjski dijelovi tostera ostaju hladni i sigurni na dodir.

Gumb za poništavanje za pravovremeno zaustavljanje tostiranja

Gumb za poništavanje za pravovremeno zaustavljanje tostiranja

Odvojiva ladica za mrvice omogućuje jednostavno čišćenje

Odvojiva ladica za mrvice omogućuje jednostavno čišćenje

Lako čišćenje zahvaljujući odvojivoj ladici za mrvice.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

8

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

21/05/2017

Slovensko

Slovensko

Tento produkt plní svoj účel ako sme si predstavovali

V podstate za malú chvíľku máte príjemné opečené pečivo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Hriankovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Hriankovač

27/01/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Výrobek splňuje moje očekávání, jednoduchá obsluha, dobrá cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Topinkovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Topinkovač

20/06/2019

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Тостер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HD2586/20 Тостер

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