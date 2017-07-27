ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
  • APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*

Obustavljeno

Hairclipper series 5000Aparat za šišanje

HC5440/80

4.4
| (24) Recenzije | 85% osoba preporučuje ovaj proizvod
APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*
APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 napravljen je da traje i dizajniran za pružanje odličnih radnih značajki. Inovativni element za šišanje, oštrice od nehrđajućeg čelika i prilagodljivi češljevi za bradu i kosu dizajnirani su za brzo i oštro šišanje, svaki put.
Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

s tehnologijom DualCut za brže, oštrije šišanje

APARAT ZA ŠIŠANJE serije 5000 – podrezuje dvostruko brže*

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 24 postavke duljine

  • 75 min bežične uporabe/8 h punjenja

  • Prilagodljivi češalj za bradu i torbica

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Dvostruko naoštren element za šišanje sa smanjenim statičkim elektricitetom

Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava šišanje svih tipova kose. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže šišanje u usporedbi sa standardnim Philips aparatima za šišanje, uz dodatak čvrstog čeličnog štitnika koji jamči vrhunsku izdržljivost.*

Oštrice od čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre

Oštrice od čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre.

Jednostavan odabir i zaključavanje 24 postavke duljine - 0,5 do 23 mm

Jednostavan odabir i zaključavanje 24 postavke duljine - 0,5 do 23 mm

Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine; na raspolaganju imate 23 postavke duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 1 mm. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

24

Recenzije

85%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

27/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Odlican za kucnu upotrebu

Koristim ga vec 2 godine za sisanje brade, punio sam ga samo jednom za to vreme. Izuzetno lako se cisti, a osim tog ciscenja nikakvo drugo odrzavanje nije potrebno. Prezadovoljan sam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje

19/10/2016

Česká republika

Česká republika

Výkonný střihač nejen vlasů

Mám ho vyše dva roky a jsem spokojený. Břity pořád ostré.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů

06/04/2021

Polska

Polska

po 5 latach użytkowania mogę napisać

jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!

Prednosti

wystarczająca praca na aku, tnie i działa

Mane

głośna?

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje 

  1. U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips