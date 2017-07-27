2 godine jamstva
Obustavljeno
Oštrice od nehrđajućeg čelika
24 postavke duljine
75 min bežične uporabe/8 h punjenja
Prilagodljivi češalj za bradu i torbica
Naša napredna tehnologija DualCut s dvostruko naoštrenim elementom za šišanje niske razine trenja omogućava šišanje svih tipova kose. Inovativni element za šišanje dizajniran je za dvostruko brže šišanje u usporedbi sa standardnim Philips aparatima za šišanje, uz dodatak čvrstog čeličnog štitnika koji jamči vrhunsku izdržljivost.*
Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštre i dugotrajno ostaju oštre.
Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine; na raspolaganju imate 23 postavke duljine, od 1 do 23 mm, u preciznim koracima od 1 mm. Aparat možete koristiti i bez češlja za podrezivanje na kratkih 0,5 mm.
4.4
od 5
24
Recenzije
85%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Alx92
27/07/2017
Hrvatska
Odlican za kucnu upotrebu
Koristim ga vec 2 godine za sisanje brade, punio sam ga samo jednom za to vreme. Izuzetno lako se cisti, a osim tog ciscenja nikakvo drugo odrzavanje nije potrebno. Prezadovoljan sam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Aparat za šišanje
Láďa88
19/10/2016
Česká republika
Výkonný střihač nejen vlasů
Mám ho vyše dva roky a jsem spokojený. Břity pořád ostré.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Zastřihovač vlasů
golibroda79
06/04/2021
Polska
po 5 latach użytkowania mogę napisać
jest ok. używałem głównie bez nasadki do cięcia brody (0,5mm) - czasami obciąłem nimi włosy na głowie. spisuje się cały czas ok tylko ostrza od mycia zaszły białym nalotem (pewnie od zanieczyszczonej wody). ogólnie polecam. kupiłem teraz model HC7650/15 jako zamiennik :) mam nadzieje, że będzie ok!
Prednosti
wystarczająca praca na aku, tnie i działa
Mane
głośna?
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Ova recenzija je napravljena za Hairclipper series 5000 HC5440/80 Maszynka do strzyżenia włosów
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips