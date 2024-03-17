Prijavi se za 10% popusta
Posjeti Philips online shop
2 godine jamstva
Glačanje
Sve serije
PerfectCare Silence Glačalo s generatorom pare
Obustavljeno
Podrška
GC9550/02
Idi u trgovinu
Prijavite se ili izradite račun
Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Silence Steam generator iron GC9550/02 - English (US)
User Manual Philips Family Garment Sanitizer
serije 500Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
Kontaktirajte Philips
Drago nam što vam možemo pomoći