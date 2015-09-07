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  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje
  • Iznimno brzo i tiho glačanje

Obustavljeno

PerfectCare SilenceGlačalo s generatorom pare

GC9550/02

4.5
| (24) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Iznimno brzo i tiho glačanje
Uživajte u glačanju bez buke dok gledate televiziju okruženi obitelji. Glačalo s generatorom pare Philips PerfectCare Silence kombinira snažnu paru, brzo glačanje i tih rad.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Iznimno brzo i tiho glačanje

Iznimno brzo i tiho glačanje

  • Tlak od maksimalno 6,5 bara

  • Dodatna količina pare do 350 g

  • Mehanizam za fiksiranje pri nošenju

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

Tehnologija Silent steam: snažna para uz neznatnu količinu buke

Tehnologija Silent steam: snažna para uz neznatnu količinu buke

Uživajte u glačanju u društvu obitelji ili dok gledate televiziju, bez smetnje bučnog generatora pare. Tehnologija Silent steam generira tih, a ipak vrlo snažan mlaz pare. Generator pare opremljen je s filtrima za paru koji prigušuju buku i s jednom platformom koja upija zvuk i smanjuje buku pumpe u podnožju.

Glačajte sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Glačajte sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Sada možete glačati sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progorijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu površine za glačanje. Ne morate pprilagođavati temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glačanje.

Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata

Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata

Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

24

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

07/09/2015

Slovenija

Slovenija

zelo učinkovit, uporabniku prijazen likalnik

Likalnik me je navdušil s svojo učinkovitostjo - para, to da nima nastavitev temperatur je res unikatno in zelo udobno. Tudi likalna ploskev je odlična. Skratka likalnik, ki se ga splača imeti. Skupaj s tem likalnikom bi morali ponujati tudi ustrezno likalno desko - polprofesionalno ali kako se reče.....

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Sistemski likalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Sistemski likalnik

25/09/2018

Česká republika

Česká republika

funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo

Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

26/07/2016

Česká republika

Česká republika

Jsem velmi spokojená

Lehká a přesto výkonná, žehlení s ní je radost. Děkuji za tento výrobek .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

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