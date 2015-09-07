2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak od maksimalno 6,5 bara
Dodatna količina pare do 350 g
Mehanizam za fiksiranje pri nošenju
Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l
Uživajte u glačanju u društvu obitelji ili dok gledate televiziju, bez smetnje bučnog generatora pare. Tehnologija Silent steam generira tih, a ipak vrlo snažan mlaz pare. Generator pare opremljen je s filtrima za paru koji prigušuju buku i s jednom platformom koja upija zvuk i smanjuje buku pumpe u podnožju.
Sada možete glačati sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progorijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu površine za glačanje. Ne morate pprilagođavati temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glačanje.
Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.
Nagrade
4.5
od 5
24
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Uroš63
07/09/2015
Slovenija
zelo učinkovit, uporabniku prijazen likalnik
Likalnik me je navdušil s svojo učinkovitostjo - para, to da nima nastavitev temperatur je res unikatno in zelo udobno. Tudi likalna ploskev je odlična. Skratka likalnik, ki se ga splača imeti. Skupaj s tem likalnikom bi morali ponujati tudi ustrezno likalno desko - polprofesionalno ali kako se reče.....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Sistemski likalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Sistemski likalnik
Haddon1
25/09/2018
Česká republika
funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo
Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Irenf
26/07/2016
Česká republika
Jsem velmi spokojená
Lehká a přesto výkonná, žehlení s ní je radost. Děkuji za tento výrobek .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor