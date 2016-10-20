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Obustavljeno

PerfectCare PureParna postaja

GC7635/30

4.1
| (17) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže i lakše glačanje
Glačajte odjevne predmete bez prilagodbe temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP. Mnogo kompaktniji i laganiji dizajn za lakše nošenje i spremanje. Spremnici protiv kamenca Pure Steam uklanjaju 99 % kamenca i produžuju vijek trajanja za 5 puta
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

bez potrebe za prilagodbom temperature

Brže i lakše glačanje

  • Tlak pumpe od maksimalno 5 bara

  • Dodatna količina pare od 240 g

  • Meh. za fiks. pri nošenju

  • Fiksni spremnik za vodu od 1,5 l

Dodatna količina pare do 240 g

Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

Štednja energije u načinu rada ECO

Štednja energije u načinu rada ECO

Uporabom načina rada ECO, sa smanjenom količinom pare, možete uštedjeti energiju bez kompromisa po pitanju rezultata glačanja. Ako želite brže glačanje, prijeđite na način rada Turbo koji omogućuje stvaranje više pare.

Tlak pumpe od maksimalno 5 bara

Tlak pumpe od maksimalno 5 bara

Što je više pare, to je brže glačanje. Konstantna snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glačanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

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4.1

od 5

17

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

20/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Moja preporuka svima

Parnu postaju sam kupila nakon sto mi je preporucila prijateljica. Vec na prvom peglanju me je toliko odusevila da sam jedva cekala sljedece. Zbog problema koje imam sa ledjima i rukama parna postaja me spasila i omogucila da nakon poglanja nisam umorna i grintava. Preporucila sam je svim prijateljicama i one koje su je kupile su takodjer odusevljene...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja

20/05/2015

Česká republika

Česká republika

Nový perfektí návod ba to, jak zvládnout žehlení s úsměvem

Skvělá možnost vyzkoušet něco nového. Odpadá naplňování vody, kontrola teploty při změně žehleného materiálu. Výkon páry je skvělý, nemusí nikdo tlačit . Pára si poradila i se stoletým lněným režným ubrusem po prababičce. Klouzavá, lehce ovladatelná, lehce zvládající i možné přižehlené puky. Jednoduchý návod, jednoduchá obsluha.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor

10/05/2015

Česká republika

Česká republika

skvělá žehlička

s žehličkou jsem byla maximálně spokojená a doporučiji ji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor

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