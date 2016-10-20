2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maksimalno 5 bara
Dodatna količina pare od 240 g
Meh. za fiks. pri nošenju
Fiksni spremnik za vodu od 1,5 l
Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Uporabom načina rada ECO, sa smanjenom količinom pare, možete uštedjeti energiju bez kompromisa po pitanju rezultata glačanja. Ako želite brže glačanje, prijeđite na način rada Turbo koji omogućuje stvaranje više pare.
Što je više pare, to je brže glačanje. Konstantna snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glačanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.
Nagrade
4.1
od 5
17
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nitta
20/10/2016
Hrvatska
Moja preporuka svima
Parnu postaju sam kupila nakon sto mi je preporucila prijateljica. Vec na prvom peglanju me je toliko odusevila da sam jedva cekala sljedece. Zbog problema koje imam sa ledjima i rukama parna postaja me spasila i omogucila da nakon poglanja nisam umorna i grintava. Preporucila sam je svim prijateljicama i one koje su je kupile su takodjer odusevljene...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parna postaja
yvonak
20/05/2015
Česká republika
Nový perfektí návod ba to, jak zvládnout žehlení s úsměvem
Skvělá možnost vyzkoušet něco nového. Odpadá naplňování vody, kontrola teploty při změně žehleného materiálu. Výkon páry je skvělý, nemusí nikdo tlačit . Pára si poradila i se stoletým lněným režným ubrusem po prababičce. Klouzavá, lehce ovladatelná, lehce zvládající i možné přižehlené puky. Jednoduchý návod, jednoduchá obsluha.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor
loura
10/05/2015
Česká republika
skvělá žehlička
s žehličkou jsem byla maximálně spokojená a doporučiji ji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Pure GC7635/30 Parní generátor