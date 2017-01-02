2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
4,5 bara
ECO
Dodatna količina pare od 150 g
Udvostručite brzinu glačanja uz paru pod tlakom. Zahvaljujući pari koja pod tlakom prodire duboko u tkaninu, glačanje postaje brže i jednostavnije, čak i kod tkanina nezahvalnih za glačanje.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 150 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Što je više pare, to je glačanje brže. Jedinstvena tehnologija koja se upotrebljava u parnoj postaji tvrtke Philips čini glačanje lakšim, boljim i bržim.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Viktor
02/01/2017
Slovenija
Odličen!
Postaja je odlična brez pripomb! Odličen je tudi starejši model serija 7400.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom