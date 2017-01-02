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  • Brzo i snažno glačanje
  • Brzo i snažno glačanje
  • Brzo i snažno glačanje
  • Brzo i snažno glačanje
  • Brzo i snažno glačanje
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  • Brzo i snažno glačanje
  • Brzo i snažno glačanje
  • Brzo i snažno glačanje
  • Brzo i snažno glačanje

Obustavljeno

7400 seriesGenerator pare pod tlakom

GC7430/02

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo i snažno glačanje
Osmišljena kako bi ubrzala glačanje od početka do kraja, serija 7400 spremna je za korištenje za 2 minute. Snaga stlačene pare kod glačala GC7430/02 ubrzava glačanje prodiranjem dublje u tkaninu, a velik otvor za ulijevanje vode omogućava brzo i lako punjenje
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo koje se brzo pokreće za 2 minute i nadopunjuje u bilo koje vrijeme

Brzo i snažno glačanje

  • 4,5 bara

  • ECO

  • Dodatna količina pare od 150 g

Do 4,5 bara tlaka pare za brzo glačanje

Do 4,5 bara tlaka pare za brzo glačanje

Udvostručite brzinu glačanja uz paru pod tlakom. Zahvaljujući pari koja pod tlakom prodire duboko u tkaninu, glačanje postaje brže i jednostavnije, čak i kod tkanina nezahvalnih za glačanje.

Dodatna količina pare od 150 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 150 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 150 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Neprestana para do 120 g/min

Neprestana para do 120 g/min

Što je više pare, to je glačanje brže. Jedinstvena tehnologija koja se upotrebljava u parnoj postaji tvrtke Philips čini glačanje lakšim, boljim i bržim.

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/01/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen!

Postaja je odlična brez pripomb! Odličen je tudi starejši model serija 7400.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 7400 series GC7430/02 Sistemski likalnik pod pritiskom

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