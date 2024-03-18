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PerfectCare Viva Glačalo s generatorom pare

Obustavljeno

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PerfectCare VivaGlačalo s generatorom pare

GC7035/20

PerfectCare Viva Glačalo s generatorom pare

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20 - English (US)

  • PDF dat., 970.6 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

  • PDF dat., 1.5 MB
  • 12 March 2024

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