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  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron GC7035/20
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PerfectCare Viva Steam generator iron

Obustavljeno

PerfectCare VivaGlačalo s generatorom pare

GC7035/20

4.7

| (72) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glačajte brže uz 2 puta više pare *

Glačalo s generatorom pare tvrtke Philips pruža brže i lakše glačanje. Glačajte odjevne predmete bez prilagodbe temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

nije potrebno postavljanje temperature

Glačajte brže uz 2 puta više pare *

  • Tlak pumpe od maksimalno 5 bara

  • Dodatna količina pare do 210 g

  • Spremnik za vodu kapaciteta 1,7 l

  • Kompaktan dizajn

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Ova revolucionarna tehnologija omogućuje vam iznimno brzo glačanje. Snažna neprekidna para savladava čak i tvrdokorne nabore, a deblje tkanine jednostavno se i brzo izglade. Uz to, po potrebi je dostupan i dodatni jaki mlaz pare, savršen za okomito glačanje tvrdokornih nabora.

Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Glačajte sve od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.

Vruća grijaća ploča može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

Vruća grijaća ploča može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

Inovativna tehnologija OptimalTEMP jamči nemogućnost progorijevanja na svim tkaninama. Uz sigurnost koju pruža tijekom glačanja, vruću grijaću ploču također možete ostaviti i na pamučnoj dasci za glačanje bez uzrokovanja oštećenja. Na taj način smanjujete nelagodu u zglobovima jer glačalo ne morate tako često podizati i spuštati na postolje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

72

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

21/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan proizvod

Jednostavan za uporabu. Preporučio bi ga dalje prijateljima i poznanicima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

30/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Preporučujem svima peglu!

Pegla s parnom postajom me apsolutno oduševila, inače sam uvjek s mukom peglala ali sada pegla s parnom postajom olakšala mi je peglanje a da ne pričam o uštedi vremena. Preoporučila bih ju svima.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

30/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ušteda vremena, lakoća peglanja

od kad imam ovu peglu, jedino vrijeme koje potrošim je slaganje robe na dasku za peglanje jer samo peglanje je gotovo za cas. samo vozis po robi i s dvije mašine vesa sam gotova za max pola sata. preporučujem svakome

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare

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