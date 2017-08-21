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Glačajte brže uz 2 puta više pare *
Glačalo s generatorom pare tvrtke Philips pruža brže i lakše glačanje. Glačajte odjevne predmete bez prilagodbe temperature zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTEMP.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak pumpe od maksimalno 5 bara
Dodatna količina pare do 210 g
Spremnik za vodu kapaciteta 1,7 l
Kompaktan dizajn
Ova revolucionarna tehnologija omogućuje vam iznimno brzo glačanje. Snažna neprekidna para savladava čak i tvrdokorne nabore, a deblje tkanine jednostavno se i brzo izglade. Uz to, po potrebi je dostupan i dodatni jaki mlaz pare, savršen za okomito glačanje tvrdokornih nabora.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP više ne morate gubiti vrijeme mijenjajući postavke temperature, čekajući na uspostavu temperature ili sortirajući odjeću. Glačajte sve od trapera do svile, zajamčeno bez progorijevanja zahvaljujući savršenom spoju temperature i neprekidno snažne pare.
Inovativna tehnologija OptimalTEMP jamči nemogućnost progorijevanja na svim tkaninama. Uz sigurnost koju pruža tijekom glačanja, vruću grijaću ploču također možete ostaviti i na pamučnoj dasci za glačanje bez uzrokovanja oštećenja. Na taj način smanjujete nelagodu u zglobovima jer glačalo ne morate tako često podizati i spuštati na postolje.
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Nagrade
4.7
od 5
72
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Vladimir
21/08/2017
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan proizvod
Jednostavan za uporabu. Preporučio bi ga dalje prijateljima i poznanicima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
Lelita
30/06/2017
Hrvatska
Preporučujem svima peglu!
Pegla s parnom postajom me apsolutno oduševila, inače sam uvjek s mukom peglala ali sada pegla s parnom postajom olakšala mi je peglanje a da ne pričam o uštedi vremena. Preoporučila bih ju svima.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
tinjmm27
30/11/2016
Hrvatska
Ušteda vremena, lakoća peglanja
od kad imam ovu peglu, jedino vrijeme koje potrošim je slaganje robe na dasku za peglanje jer samo peglanje je gotovo za cas. samo vozis po robi i s dvije mašine vesa sam gotova za max pola sata. preporučujem svakome
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Viva GC7035/20 Glačalo s generatorom pare
U usporedbi s parnim glačalom EasySpeed tvrtke Philips