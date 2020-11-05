Obustavljeno
Snaga i preciznost
Ovo nevjerojatno kompaktno i snažno glačalo pruža odlične rezultate bez obzira na to gdje se nalazite. Zahvaljujući snažnom mlazu pare i jedinstvenom ergonomskoj dršci, uklanjanje nabora jednako je učinkovito kao i kada koristite obično glačalo.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 6 g/min;dod. kol. pare 45 g
Povr. za glač. koja se ne lijepi
800 W
Meka ručka ovog glačala tvrtke Philips omogućuje dugotrajnu udobnost čak i prilikom dužeg glačanja.
Ovo glačalo tvrtke Philips opremljeno je funkcijom okomitog mlaza pare kojom možete ukloniti nabore s tkanina koje vise.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
Idi na dijelove i dodatnu opremu
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
05/11/2020
Україна
Це просто бомба!
Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!
Prednosti
Компактність, вода з "паровим ударом"
Mane
та немає там проти :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC651/02 Компактна праска з відпарюванням
Datum upotrebe 2018-11-05
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC651/02 Компактна праска з відпарюванням
Datum upotrebe 2018-11-05
Oana23
07/05/2019
România
Recenzie din Campania Philips
De cate ori plecam in voiaj, fie pentru 2 zile, fie pentru mai multe, ma confruntam cu problema hainelor sifonate. Acest lucru a luat sfarsit de cand am acest aparat minunat. Imi netezeste hainele aproape instantaneu. E usor de manevrat si nu ocupa mult spatiu. Este usor de transportat si este nelipsit din orice bagaj al meu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj