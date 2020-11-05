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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651

Obustavljeno

Travel ironPutno glačalo

GC651/02

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Snaga i preciznost

Ovo nevjerojatno kompaktno i snažno glačalo pruža odlične rezultate bez obzira na to gdje se nalazite. Zahvaljujući snažnom mlazu pare i jedinstvenom ergonomskoj dršci, uklanjanje nabora jednako je učinkovito kao i kada koristite obično glačalo.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Profesionalni rezultati dok ste u pokretu!

Snaga i preciznost

  • Para od 6 g/min;dod. kol. pare 45 g

  • Povr. za glač. koja se ne lijepi

  • 800 W

Glačalo je pogodno za vodu iz vodovoda

Meka ručka za dugotrajnu udobnost prilikom glačanja

Meka ručka ovog glačala tvrtke Philips omogućuje dugotrajnu udobnost čak i prilikom dužeg glačanja.

Okomiti mlaz pare za uklanjanje nabora kod izvješenih tkanina

Okomiti mlaz pare za uklanjanje nabora kod izvješenih tkanina

Ovo glačalo tvrtke Philips opremljeno je funkcijom okomitog mlaza pare kojom možete ukloniti nabore s tkanina koje vise.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Це просто бомба!

Це просто бомба! Потужність домашньої праскі (із водою) з вами на відпочинку. Куди він тільки з нами не їздив. Літав літаками та був у валізі яку геть потрощили вантажники криворукі але він ще й досі працює, вже більше ніж 5 років. До цього був такий самий, перестав гріти через ~20 місяців, але завдякі гарантії від PHILIPS був замінений на такий самий, що працює до цього часу! І це не зважаючи на відсутність чеку та магазину, який продав товар... Після такого - намагаюся купувати тільки PHILIPS!

Prednosti

Компактність, вода з "паровим ударом"

Mane

та немає там проти :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC651/02 Компактна праска з відпарюванням

Datum upotrebe 2018-11-05

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC651/02 Компактна праска з відпарюванням

Datum upotrebe 2018-11-05

07/05/2019

România

România

Recenzie din Campania Philips

De cate ori plecam in voiaj, fie pentru 2 zile, fie pentru mai multe, ma confruntam cu problema hainelor sifonate. Acest lucru a luat sfarsit de cand am acest aparat minunat. Imi netezeste hainele aproape instantaneu. E usor de manevrat si nu ocupa mult spatiu. Este usor de transportat si este nelipsit din orice bagaj al meu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Travel iron GC651 Fier de călcat de voiaj

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