Tehnologija OptimalTEMP: zajamčeno bez progorijevanja, bez postavki

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ovo glačalo nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati; sigurno glačajte sve, od trapera do svile, od lana do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prethodnim razvrstavanjem odjeće niti promjenom postavke temperature. Uz parna glačala tvrtke Philips s tehnologijom OptimalTEMP glačanje je jednostavnije i brže; testirali neovisni stručnjaci za tekstil.