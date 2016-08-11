Obustavljeno
Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
Glačajte sve komade odjeće pogodne za glačanje, od svile i lana, preko pamuka do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom te bez prilagodbe temperature. PerfectCare Azur pruža savršene rezultate bez rizika od progorijevanja ili sjaja. Glačanje nikada nije bilo jednostavnije.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min;dod. kol. pare 200 g
Grijaća ploča T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
Sigurno za odjeću koja se može glačati
Najnovija revolucija na polju glačanja za savršenu kombinaciju pare i temperature. Omogućava brzo glačanje, izvrsne rezultate kod glačanja tvrdokornih nabora, ne zahtijeva postavljanje i može se koristiti na svim tkaninama koje se mogu glačati. Savršena kombinacija pare i temperature: 1) procesor Smart Control postavlja odgovarajuću temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ravnotežu pare i temperature.
Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.
100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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Nagrade
4.1
od 5
7
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jureczek
11/08/2016
Polska
Provjereni kupac
Doskonale się sprawdza
Prasuje wszystko bez ustawiania temperatury, rewelacja. Polecam nie tylko facetom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
angelusia
29/09/2014
Polska
Świetne !
Najlepsze żelazko ! Dzięki niemu sterta ubrań dziecięcych jak i koszul męża czekających na wyprasowanie, maleje w mgnieniu oka :) Żelazko jest lekkie i poręczne. Prasuje idealnie nawet najdelikatniejsze materiały bez obaw o przypalenie bądź też jakiekolwiek zniszczenie. Nawet trudno dostępne miejsca łatwiej dzięki niemu doprowadzić do stanu idealnego :) Plus za funkcję oszczędzania energii
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
paluhen
24/09/2014
Polska
Super
Bardzo nowocześnie wyglądające żelazko.Łatwo się nim prasuje, tzn para jest wystarczająco mocna by nie trzeba była kilka razy prasować jednego miejsca, obracany kabel jest super sprawą.Minus- nie widać kiedy przycisk mocniejszej pary jest włączony a kiedy nie oraz bardzo łatwo rysująca się stopa żelazka, co jednak nie przeszkadza w prasowaniu. Żelazko w 100% spełnia swoją funkcję
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30