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  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PerfectCare Azur Steam iron

Obustavljeno

PerfectCare AzurParno glačalo

GC4918/30

4.1

| (7) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

Glačajte sve komade odjeće pogodne za glačanje, od svile i lana, preko pamuka do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom te bez prilagodbe temperature. PerfectCare Azur pruža savršene rezultate bez rizika od progorijevanja ili sjaja. Glačanje nikada nije bilo jednostavnije.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Savršenije glačanje

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

  • Para od 50 g/min;dod. kol. pare 200 g

  • Grijaća ploča T-ionicGlide

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • Sigurno za odjeću koja se može glačati

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Najnovija revolucija na polju glačanja za savršenu kombinaciju pare i temperature. Omogućava brzo glačanje, izvrsne rezultate kod glačanja tvrdokornih nabora, ne zahtijeva postavljanje i može se koristiti na svim tkaninama koje se mogu glačati. Savršena kombinacija pare i temperature: 1) procesor Smart Control postavlja odgovarajuću temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ravnotežu pare i temperature.

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.

Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg glačala

100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

7

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

11/08/2016

Polska

Polska

Provjereni kupac

Doskonale się sprawdza

Prasuje wszystko bez ustawiania temperatury, rewelacja. Polecam nie tylko facetom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

29/09/2014

Polska

Polska

Świetne !

Najlepsze żelazko ! Dzięki niemu sterta ubrań dziecięcych jak i koszul męża czekających na wyprasowanie, maleje w mgnieniu oka :) Żelazko jest lekkie i poręczne. Prasuje idealnie nawet najdelikatniejsze materiały bez obaw o przypalenie bądź też jakiekolwiek zniszczenie. Nawet trudno dostępne miejsca łatwiej dzięki niemu doprowadzić do stanu idealnego :) Plus za funkcję oszczędzania energii

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

24/09/2014

Polska

Polska

Super

Bardzo nowocześnie wyglądające żelazko.Łatwo się nim prasuje, tzn para jest wystarczająco mocna by nie trzeba była kilka razy prasować jednego miejsca, obracany kabel jest super sprawą.Minus- nie widać kiedy przycisk mocniejszej pary jest włączony a kiedy nie oraz bardzo łatwo rysująca się stopa żelazka, co jednak nie przeszkadza w prasowaniu. Żelazko w 100% spełnia swoją funkcję

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4918/30

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