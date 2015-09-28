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Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
Glačajte sve komade odjeće pogodne za glačanje, od svile i lana, preko pamuka do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom te bez prilagodbe temperature. PerfectCare Azur pruža savršene rezultate bez rizika od progorijevanja ili sjaja. Glačanje nikada nije bilo jednostavnije.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min;dod. kol. pare 190 g
Grijaća ploča T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
Sigurno za odjeću koja se može glačati
Najnovija revolucija na polju glačanja za savršenu kombinaciju pare i temperature. Omogućava brzo glačanje, izvrsne rezultate kod glačanja tvrdokornih nabora, ne zahtijeva postavljanje i može se koristiti na svim tkaninama koje se mogu glačati. Savršena kombinacija pare i temperature: 1) procesor Smart Control postavlja odgovarajuću temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ravnotežu pare i temperature.
Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.
100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.
Nagrade
4.4
od 5
9
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ReKi
28/09/2015
Česká republika
Vynikající výrobek
Naprostá spokojenost s tímto modelem žehličky. Jednoduché ovládání.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
Hans81
17/09/2015
Česká republika
Velice spokojen
Velice snadná obsluha :-) -nemusí se nastavovat teplota -dva stupně napařování ECO a Max
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4914/20 Napařovací žehlička
piotrek56
31/08/2017
Polska
Provjereni kupac
Doskonały produkt polecam
Prasowanie jest proste,żelazko nie posiada regulacji temperatury,prasowanie jest bardzo krótkie i nie trzeba czekać aż się rozgrzeje lub ostygnie stopa żelazka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4914/20
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe PerfectCare Azur GC4914/20