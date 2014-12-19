Obustavljeno
GC4910/10
Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
Glačajte sve komade odjeće pogodne za glačanje, od svile i lana, preko pamuka do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom te bez prilagodbe temperature. PerfectCare Azur pruža savršene rezultate bez rizika od progorijevanja ili sjaja. Glačanje nikada nije bilo jednostavnije.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 45 g/min;dod. kol. pare 180 g
Površina za glačanje SteamGlide Plus
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
Sigurno za odjeću koja se može glačati
Najnovija revolucija na polju glačanja za savršenu kombinaciju pare i temperature. Omogućava brzo glačanje, izvrsne rezultate kod glačanja tvrdokornih nabora, ne zahtijeva postavljanje i može se koristiti na svim tkaninama koje se mogu glačati. Savršena kombinacija pare i temperature: 1) procesor Smart Control postavlja odgovarajuću temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ravnotežu pare i temperature.
Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.
100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.
Nagrade
3.5
od 5
4
Recenzije
Gerganoff
19/12/2014
България
Това е ютията
Лесна и удобна за употреба в комбинация с подходяща дъска,незаменима.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия
1234
28/12/2017
România
Excelent
Este un produs grozav, il am de mult timp si am calcat orice cu el si absolut nimc nu s-a topit cu reglajul automat al temperaturii. Ce pot spune ca e dificil de calcat ar fii un produs integral din sintetic, raman urmele de la sifonatul puternic.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur
STG69
08/12/2017
България
продуктът е много ефикасен
учудващо за мен този висок клас уред даде дефект след 1 година ползване - тече вода от бутона за паров удар
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия