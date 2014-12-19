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  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno
  • Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

Obustavljeno

PerfectCare AzurParno glačalo

GC4910/10

3.5

| (4) Recenzije

1 nagrada

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

Glačajte sve komade odjeće pogodne za glačanje, od svile i lana, preko pamuka do kašmira, i to bilo kojim redoslijedom te bez prilagodbe temperature. PerfectCare Azur pruža savršene rezultate bez rizika od progorijevanja ili sjaja. Glačanje nikada nije bilo jednostavnije.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Savršenije glačanje

Glačanje bez brige, postavljanje nije potrebno

  • Para od 45 g/min;dod. kol. pare 180 g

  • Površina za glačanje SteamGlide Plus

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • Sigurno za odjeću koja se može glačati

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Tehnologija OptimalTemp: savršena kombinacija temperature

Najnovija revolucija na polju glačanja za savršenu kombinaciju pare i temperature. Omogućava brzo glačanje, izvrsne rezultate kod glačanja tvrdokornih nabora, ne zahtijeva postavljanje i može se koristiti na svim tkaninama koje se mogu glačati. Savršena kombinacija pare i temperature: 1) procesor Smart Control postavlja odgovarajuću temperaturu 2) Tehnologija HeatFlow omogućava ravnotežu pare i temperature.

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glačati

Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.

Potpuna brzina na svim tkaninama – nema bržeg glačala

100% brzo glačanje, nema potrebe za razvrstavanjem. Glačajte sve odjevne predmete pomoću učinkovitije pare.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.5

od 5

4

Recenzije

3
2

19/12/2014

България

България

Това е ютията

Лесна и удобна за употреба в комбинация с подходяща дъска,незаменима.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

28/12/2017

România

România

Excelent

Este un produs grozav, il am de mult timp si am calcat orice cu el si absolut nimc nu s-a topit cu reglajul automat al temperaturii. Ce pot spune ca e dificil de calcat ar fii un produs integral din sintetic, raman urmele de la sifonatul puternic.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Fier de călcat cu abur

08/12/2017

България

България

продуктът е много ефикасен

учудващо за мен този висок клас уред даде дефект след 1 година ползване - тече вода от бутона за паров удар

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare Azur GC4910/10 Парна ютия

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