2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min; dodatna količina pare od 200 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Sigurnosno automatsko isključivanje
2600 W
Jedinstveni vrh glačala na ovom glačalu tvrtke Philips kombinira suženi dio grijaće ploče s posebnim produljenim otvorima za paru koji se nalaze na vrhu za dosezanje najmanjih i teško dostupnih mjesta te postizanje najboljih rezultata glačanja.
Parno glačalo tvrtke Philips dizajnirano je za lako pomicanje preko odjevnog predmeta i dosezanje teško dostupnih mjesta.
Glačalo ima optimalnu težinu od 1,6 kg pa ga je lako neprestano stavljati na dasku i postavljati u uspravni položaj.
Nagrade
4.9
od 5
17
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivoo
12/12/2015
Česká republika
velmi dobré vlastnosti
velice snadné ovládání, dobrá do ruky, váha usnadňuje používání
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4860/37 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4860/37 Napařovací žehlička
DominikaP
16/08/2016
Polska
Moje najlepsz żelazko ever :-)
Żelazko Philips Azzur jest z mną już 4 lata i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Obsługa jest intuicyjna. Najczęściej prasuję z wykorzystaniem pary, na programie dla bawełny, bo ubrań z tego materiału mam najwięcej i jeszcze nigdy nie miałam problemu z rozprasowaniem zagnieceń. Prasowanie malutkich ubranek mojej 14-miesięcznej córeczki jest czystą przyjemnością!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4860/02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4860/02
paluhen
07/10/2015
Polska
Provjereni kupac
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4860/37 Żelazko parowe