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Obustavljeno

AzurParno glačalo

GC4850/02

4.4
| (15) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Savršenstvo dizajna
Ovo novo glačalo Azur GC4850/02 tvrtke Philips ima dizajn i težinu koji su optimalni za lako pomicanje preko odjevnog predmeta, čak i do teško dostupnih mjesta. Sa snažnim mlazom pare pružit će vam sve potrebno za savršene rezultate.
Pogledajte sve prednosti
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo sa snažnim mlazom pare

Savršenstvo dizajna

  • Para od 50 g/min; dodatna količina pare od 180 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus

  • Sigurnosno automatsko isključivanje

  • 2600 W

Automatski se isključuje radi sigurnosti i štednje energije

Automatski se isključuje radi sigurnosti i štednje energije

Funkcija sigurnosnog automatskog isključivanja automatski isključuje aparat ako se ne upotrebljava nekoliko minuta te tako štedi energiju.

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.

Vrh glačala omogućava dosezanje teško dostupnih mjesta

Vrh glačala omogućava dosezanje teško dostupnih mjesta

Jedinstveni vrh glačala na ovom glačalu tvrtke Philips kombinira suženi dio grijaće ploče s posebnim produljenim otvorima za paru koji se nalaze na vrhu za dosezanje najmanjih i teško dostupnih mjesta te postizanje najboljih rezultata glačanja.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

15

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

21/02/2018

Polska

Polska

dobre żelazko

Bardzo dobre żelazko, długo służyło , bardzo dużo i bardzo dobrze prasowało, jeszcze by prasowało tylko zepsuł się strażak.polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02

07/03/2016

Polska

Polska

ogólnie bdb

Żelasko Philips Azur GC 4850 używam już około dwóch lat muszę szczerz powiedzieć iż jestem z niego zadowolona. Prasowanie wręcz wyśmienite ale tylko z parą ma taki lekki wślizg, natomiast bez pary jest wręcz cieżko cokolwiek wyprasować.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02

04/09/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Super - jest łatwy w obsłudze

Żelazko sprawuje się rewelacyjnie. Łatwe w obsłudze i jest wytrzymałe w użyciu (przeżyło bez usterek upadki z deski do pracowania). Posługiwanie się nim to sama przyjemność.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02

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