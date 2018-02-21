2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min; dodatna količina pare od 180 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Sigurnosno automatsko isključivanje
2600 W
Funkcija sigurnosnog automatskog isključivanja automatski isključuje aparat ako se ne upotrebljava nekoliko minuta te tako štedi energiju.
Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.
Jedinstveni vrh glačala na ovom glačalu tvrtke Philips kombinira suženi dio grijaće ploče s posebnim produljenim otvorima za paru koji se nalaze na vrhu za dosezanje najmanjih i teško dostupnih mjesta te postizanje najboljih rezultata glačanja.
Nagrade
4.4
od 5
15
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
domig
21/02/2018
Polska
dobre żelazko
Bardzo dobre żelazko, długo służyło , bardzo dużo i bardzo dobrze prasowało, jeszcze by prasowało tylko zepsuł się strażak.polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02
milena168
07/03/2016
Polska
ogólnie bdb
Żelasko Philips Azur GC 4850 używam już około dwóch lat muszę szczerz powiedzieć iż jestem z niego zadowolona. Prasowanie wręcz wyśmienite ale tylko z parą ma taki lekki wślizg, natomiast bez pary jest wręcz cieżko cokolwiek wyprasować.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02
Staszek53
04/09/2015
Polska
Provjereni kupac
Super - jest łatwy w obsłudze
Żelazko sprawuje się rewelacyjnie. Łatwe w obsłudze i jest wytrzymałe w użyciu (przeżyło bez usterek upadki z deski do pracowania). Posługiwanie się nim to sama przyjemność.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe Azur GC4850/02