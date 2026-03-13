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Glačanje
Sve serije
Azur Parno glačalo
Obustavljeno
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GC4720/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Glačanje teče glatko i bez napora zahvaljujući stopalu za glačanje SteamGlide. Snažna para i glatko klizenje savršena su kombinacija za uklanjanje nabora i postizanje odličnih rezultata!
serije 500Aparat za uklanjanje vlakana s odjeće
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