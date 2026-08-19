2 godine jamstva
Obustavljeno
GC4720/02
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Automatsko isključivanje
Za najbolje rezultate potrebna vam je površina za glačanje koja ima optimalan spoj klizenja i rastezanja. To ćete postići korištenjem SteamGlide PLUS površine s područjima lakog klizenja i savršenog rastezanja.
2400 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
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