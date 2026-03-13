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Azur Parno glačalo

Obustavljeno

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AzurParno glačalo

GC4710/02

Azur Parno glačalo

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF dat., 1.2 MB
  • 13 March 2026

Glačanje teče glatko i bez napora zahvaljujući površini za glačanje SteamGlide. Snažna para i glatko klizenje savršena su kombinacija za uklanjanje nabora i postizanje odličnih rezultata!

  • PDF dat.
  • 29 March 2026

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