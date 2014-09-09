2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Kabel od 3 m
Za najbolje rezultate potrebna vam je površina za glačanje koja ima optimalan spoj klizenja i rastezanja. To ćete postići korištenjem SteamGlide PLUS površine s područjima lakog klizenja i savršenog rastezanja.
2400 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
3.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
sertoriusz
09/09/2014
Polska
Zwykłe żelazko
Niezłe żelazko. Szybko się nagrzewa, dobrze prasuje, mocny wyrzut pary, proste odkamienianie. Na minus (i to duży): słabe wykończenie, po dwóch latach używania wytarła się dziura na uchwycie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4710 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4710 Żelazko parowe