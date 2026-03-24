ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Azur Parno glačalo

Obustavljeno

Podrška

AzurParno glačalo

GC4558/20

Azur Parno glačalo

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Eco passport Philips Azur Performer Plus Steam iron - English (US)

  • PDF dat., 202.3 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4558/20 - English (US)

  • PDF dat., 956.3 kB
  • 13 March 2026

Česta pitanja

Dijelovi i dodatni pribor

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći