2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Dodatna količina pare do 230 g
Dodatna količina pare od 230 g
Površina za glačanje SteamGlide Plus
Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.
Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje
Neprestana para do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
4.4
od 5
12
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Grumf
02/12/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Proizvod je savršen.
Svima moje preporuke za ovo parno glačalo. Savršeno.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4554/40 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4554/40 Parno glačalo
katkaj
02/03/2023
Slovensko
Produkt odporúčam
Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.
Prednosti
Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Táňa72
05/05/2021
Česká republika
Velmi příjemné žehlení.
Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.
Prednosti
Výkon,funkce a cena.
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur GC4554/40 Napařovací žehlička