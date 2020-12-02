ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
  • Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je

Obustavljeno

AzurParno glačalo

GC4558/20

4.4
| (12) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je
Zahvaljujući našem inovativnom dizajnu, čestice kamenca lako se lome i automatski prikupljaju u odvojivom spremniku za kamenac. Kamenac se lako može isprati za manje od 15 sekundi, što osigurava odlične dugotrajne rezultate.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz naš poboljšani sustav Quick Calc Release

Učinkovitost parnog glačanja zajamčena je

  • Dodatna količina pare do 230 g

  • Dodatna količina pare od 230 g

  • Površina za glačanje SteamGlide Plus

Dodatna količina pare do 230 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 230 g za uklanjanje tvrdokornih nabora

Prodire dublje u tkanine radi lakog uklanjanja tvrdokornih nabora.

2600 W za brzo zagrijavanje i učinkovito glačanje

2600 W za brzo zagrijavanje i učinkovito glačanje

Brzo zagrijavanje i snažne radne značajke osiguravaju brzo glačanje

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Količina pare do 50 g/min za najbolje uklanjanje nabora

Neprestana para do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

12

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
1

02/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Proizvod je savršen.

Svima moje preporuke za ovo parno glačalo. Savršeno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4554/40 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4554/40 Parno glačalo

02/03/2023

Slovensko

Slovensko

Produkt odporúčam

Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.

Prednosti

Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Velmi příjemné žehlení.

Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.

Prednosti

Výkon,funkce a cena.

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi