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Azur Performer Plus Parno glačalo

Obustavljeno

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Azur Performer PlusParno glačalo

GC4527/00

Azur Performer Plus Parno glačalo

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4527/00 - English (US)

  • ZIP dat., 2.7 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Azur Performer Plus Steam iron

  • PDF dat., 2 MB
  • 16 March 2024

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