2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 50 g/min; dod. para od 220 g
Površina za glačanje T-ionicGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
2600 W
Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Uz automatsku kontrolu pare ne trebate brinuti o odabiru potrebne količine pare. Jednostavno odaberite temperaturu za odjeću koju glačate i spremni ste za glačanje.
Šiljati vrh glačala Azur Performer tvrtke Philips vrlo je precizan na 3 načina: vrh je šiljat i ima žljebove za gumbe te je elegantnog dizajna. Vrh trostruke preciznosti omogućuje vam da dosegnete čak i najproblematičnija područja, npr. oko gumba ili između nabora.
Nagrade
4.9
od 5
40
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Slava19
26/09/2020
Hrvatska
Sve preporuke
Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Gizela19
13/11/2018
Hrvatska
Jako zadovoljna karakteristikama
Užitak peglanja s njom, rađe nju koristim nego parnu postaju koju imam u stanu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo
Foxy01
07/09/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Super žehlička
Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip
Prednosti
Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch
Mane
Těžší
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička
U usporedbi s prosječnim parnim glačalom snage 2200 W tvrtke Philips