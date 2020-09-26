ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije
  • Brže*, lakše i pametnije

Obustavljeno

Azur Performer PlusParno glačalo

GC4527/00

4.9
| (40) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže*, lakše i pametnije
Parno glačalo Azur Performer Plus tvrtke Philips kombinira snažne radne značajke s lakoćom upotrebe. Ugrađeni spremnik za kamenac osigurava učinkovito uklanjanje kamenca za dugotrajno parno glačanje, automatska kontrola pare i stopalo za glačanje T-ionicGlide.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Najučinkovitije čišćenje kamenca uz spremnik za kamenac

Brže*, lakše i pametnije

  • Para od 50 g/min; dod. para od 220 g

  • Površina za glačanje T-ionicGlide

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • 2600 W

Količina pare do 50 g/min za bolje uklanjanje nabora

Količina pare do 50 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestani mlaz pare do 50 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Autom. kontrola pare daje odgovarajuću količinu pare za svaki odjevni predmet

Autom. kontrola pare daje odgovarajuću količinu pare za svaki odjevni predmet

Uz automatsku kontrolu pare ne trebate brinuti o odabiru potrebne količine pare. Jednostavno odaberite temperaturu za odjeću koju glačate i spremni ste za glačanje.

Vrh trostruke preciznosti za optimalnu kontrolu i vidljivost

Vrh trostruke preciznosti za optimalnu kontrolu i vidljivost

Šiljati vrh glačala Azur Performer tvrtke Philips vrlo je precizan na 3 načina: vrh je šiljat i ima žljebove za gumbe te je elegantnog dizajna. Vrh trostruke preciznosti omogućuje vam da dosegnete čak i najproblematičnija područja, npr. oko gumba ili između nabora.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

40

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

26/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Sve preporuke

Efikasno i brzo glačalo. Zadovoljilo je naše svakodnevne potrebe :-) uvijek bi ga svojim preporučila

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

13/11/2018

Hrvatska

Hrvatska

Jako zadovoljna karakteristikama

Užitak peglanja s njom, rađe nju koristim nego parnu postaju koju imam u stanu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Parno glačalo

07/09/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Super žehlička

Žehlička má nastavení funkce na materiály a na množství páry, po oblečení dobře klouže a nepoškrábe se ani když se přejede přes knoflíky/zip

Prednosti

Nastavení materiálu, nastavení množství páry, žehlící povrch

Mane

Těžší

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4527/00 Napařovací žehlička

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi
Upozorenja

  1. U usporedbi s prosječnim parnim glačalom snage 2200 W tvrtke Philips