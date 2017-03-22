2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 45 g/min;dod. kol. pare 180 g
Površina za glačanje SteamGlide Plus
Anti-calc
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažne radne značajke za vrhunske rezultate glačanja.
Neprestani mlaz pare do 45 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jaňula
22/03/2017
Česká republika
Provjereni kupac
Super
Určitě doporučuji. Doba žehlení se mi o proti minulé žehličce zkrátila o polovinu minimálně. Za mě spokojenost. Jednu výtku ale mám, i když malinkou. Funkce Calc clean podle mě nefunguje tak jak by měla.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4511/40 Napařovací žehlička
aligator85s
04/07/2019
Україна
Ця праска - це сполучення практики та задоволення від прасування
Дана праска досить легка та з оптимальним переліком можливостей та функцій, чудово та легко прасує будь які тканини, має різні режими та регулювання пари, як постійну подачу, так і за необхідності, А також паровий удар. Прасує просто чудово.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4511/40 Парова праска