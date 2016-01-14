2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 45 g/min;dodatna para od 170 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Anti-calc
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.
Neprestani mlaz pare do 45 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Nagrade
4.8
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
docgrom1967
14/01/2016
Česká republika
Provjereni kupac
Vynikající moderní výrobek.
Pohodlné, multifunkční s vynikajícím designem. Je vhodný k použití.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 Napařovací žehlička
Habossüti
18/10/2019
Magyarország
Kiváló termék
Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Andrea50
26/09/2019
Magyarország
Szuper
Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló