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Obustavljeno

Azur Performer PlusParno glačalo

GC4510/30

4.8
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže, lakše i naprednije
Parno glačalo Azur Performer tvrtke Philips kombinira snažne radne značajke s lakoćom uporabe. Zahvaljujući značajkama Quick Calc Release za jednostavno uklanjanje kamenca i Auto Steam Control te grijaćoj ploči SteamGlide Plus, ovo glačalo pruža dugotrajne radne značajke parnog glačanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz sustav za jednostavno uklanjanje kamenca

Brže, lakše i naprednije

  • Para od 45 g/min;dodatna para od 170 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus

  • Anti-calc

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.

Količina pare do 45 g/min za bolje uklanjanje nabora

Količina pare do 45 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestani mlaz pare do 45 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare do 170 g

Dodatna količina pare do 170 g

Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

14/01/2016

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Vynikající moderní výrobek.

Pohodlné, multifunkční s vynikajícím designem. Je vhodný k použití.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 Napařovací žehlička

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Nagyszerű termék! Könnyen használható, kompakt vasaló. Nagyon szeretem, hogy a gőz mennyisége ECO funkció a is állítható, a makacs gyűrődéseknél pedig feljebb tudom állítani, ha szükséges. A vízmentesítő funkciója is nagyszerű, illetve a tisztítása is roppant egyszerű.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Elég sokat vasalok, evvel a vasalóval gyerekjáték.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer Plus GC4510/30 gőzölős vasaló

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