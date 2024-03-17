ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

PerfectCare Parno glačalo

Obustavljeno

Podrška

PerfectCareParno glačalo

GC3925/30

PerfectCare Parno glačalo

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Steam iron GC3925/30 - English (US)

  • PDF dat., 962.3 kB
  • 17 March 2024

GC3920 series_Optimal_EU9_[22203]

  • PDF dat., 13.8 MB
  • 12 March 2024

Česta pitanja

Dijelovi i dodatni pribor

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći