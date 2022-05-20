2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
2500 W
45 g/min kontinuirane pare
Dodatna količina pare od 180 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Glačajte sve, od svile do trapera, bez prilagođavanja temperature. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili postavke temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada.
Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ova parna postaja nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ju čak ostaviti grijaćom pločom prema dolje na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjaja. Zajamčeno.
Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.
Nagrade
4.4
od 5
14
Recenzije
86%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Michal M.
20/05/2022
Česká republika
Skvělá a šetrná žehlička
Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.
Prednosti
Pára, snadné ovládání, snadné žehlení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Moňa52
14/05/2021
Česká republika
Lepší žehličku jsem neměla.
Doporučuji všem. Bez nastavování teploty, žehlí suprově
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Pvvppv
07/12/2018
Česká republika
Super žehlička
Spokojenost, zvládne jí i chlap. Nevím co víc napsat, je to přece jen žehlička.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička