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  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature
  • Lakše i brže bez postavki temperature

Obustavljeno

PerfectCareParno glačalo

GC3925/30

4.4
| (14) Recenzije | 86% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Lakše i brže bez postavki temperature
Sada možete glačati sve od trapera do svile u jednom potezu zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP koja pruža savršenu kombinaciju topline i pare – za brže uklanjanje nabora bez rizika od progorijevanja ili sjajnih tragova.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

100 % sigurno čak i za osjetljive tkanine

Lakše i brže bez postavki temperature

  • 2500 W

  • 45 g/min kontinuirane pare

  • Dodatna količina pare od 180 g

  • Grijaća ploča SteamGlide Plus

Tehnologija OptimalTEMP – nije potrebno postavljanje temperature

Tehnologija OptimalTEMP – nije potrebno postavljanje temperature

Glačajte sve, od svile do trapera, bez prilagođavanja temperature. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP nije potreban regulator ili postavke temperature. Stoga više nema prethodnog razvrstavanja rublja ili čekanja da se glačalo zagrije i ohladi. Spremni ste za svaku tkaninu, bilo kada.

Sigurna uporaba na odjeći koja se može glačati, zajamčeno bez progorijevanja

Sigurna uporaba na odjeći koja se može glačati, zajamčeno bez progorijevanja

Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP jamčimo da ova parna postaja nikada neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ju čak ostaviti grijaćom pločom prema dolje na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjaja. Zajamčeno.

2500 W za brzo zagrijavanje

2500 W za brzo zagrijavanje

Pruža brzo zagrijavanje i snažne radne značajke.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

14

Recenzije

86%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá a šetrná žehlička

Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.

Prednosti

Pára, snadné ovládání, snadné žehlení

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

14/05/2021

Česká republika

Česká republika

Lepší žehličku jsem neměla.

Doporučuji všem. Bez nastavování teploty, žehlí suprově

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

07/12/2018

Česká republika

Česká republika

Super žehlička

Spokojenost, zvládne jí i chlap. Nevím co víc napsat, je to přece jen žehlička.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

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