2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 40 g/min;dod. kol. pare 160 g
Grijaća ploča SteamGlide Plus
Anti-calc
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažnu učinkovitost za vrhunske rezultate glačanja.
Neprestana para do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Nagrade
4.6
od 5
32
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
BOLARI
24/02/2019
Magyarország
Tökéletes
A fiaim is könnyedén használják.Csak ajánlani tudom
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Lilluc
20/02/2019
Magyarország
Tökéletes ár-érték arány
Először édesanyámnak vettünk egy ilyen kis csodát és annyira beleszerettem, hogy magamat is megleptem eggyel, amikor elromlott az előző vasalóm. Mivel rengeteget vasalok kislányom ruhái miatt, örülök hogy sikerült egy olyan hatékony terméket találnom, amivel kicsit gyorsabban megy a vasalás.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
dora1234
19/02/2019
Magyarország
Nagyon bevált
Szeretem ezt a vasalót. Könnyű vele vasalni, jók a beállításai, gyorsan végzek, hiába a nagy ruhahalom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3811/70 gőzölős vasaló