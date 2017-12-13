ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije
  • Brže, lakše i naprednije

Obustavljeno

Azur PerformerParno glačalo

GC3802/20

3.7
| (3) Recenzije

1 nagrada

Brže, lakše i naprednije
Parno glačalo Azur Performer tvrtke Philips kombinira snažne radne značajke s lakoćom uporabe. Naša značajka Auto Steam Control osigurava odgovarajuću količinu pare za svaki odjevni predmet. Stopalo za glačanje SteamGlide osigurava odlično klizenje kako biste ubrzali glačanje.
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Uz našu inovativnu kontrolu pare i temperature

Brže, lakše i naprednije

  • Para od 40 g/min;dodatna para od 140 g

  • Stopalo za glačanje SteamGlide

  • Anti-calc

  • 2400 W

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

2400 W za brzo zagrijavanje glačala

Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažne radne značajke za vrhunske rezultate glačanja.

Količina pare do 40 g/min za bolje uklanjanje nabora

Količina pare do 40 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare do 140 g

Dodatna količina pare do 140 g

Dodatna količina pare do 140 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

3.7

od 5

3

Recenzije

4
3
2

13/12/2017

Česká republika

Česká republika

Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře

Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička

02/04/2019

Україна

Україна

Этот утюг идеальный

Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Парова праска

08/09/2017

България

България

Лош избор

Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi