2 godine jamstva
Obustavljeno
GC3802/20
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 40 g/min;dodatna para od 140 g
Stopalo za glačanje SteamGlide
Anti-calc
2400 W
Zahvaljujući snazi od 2400 W parno glačalo Azur Performer Plus brzo će se zagrijati te pružiti snažne radne značajke za vrhunske rezultate glačanja.
Neprestana para do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare do 140 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.
Nagrade
3.7
od 5
3
Recenzije
mojmirr
13/12/2017
Česká republika
Žehlí se a pracuje se s ní velice dobře
Jsem s ní prostě pokojen. Občas žehlím košile již proschlé a všechno se vyžehlí jak potřebuji.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Napařovací žehlička
Veronikash93
02/04/2019
Україна
Этот утюг идеальный
Больше двух лет пользуюсь этим утюгом , очень легко и быстро поутюжить вещи. Отпаривает идеально. Этот утюг полностью оправдал мои ожидания. Рекомендую .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Парова праска
rufios
08/09/2017
България
Лош избор
Голямо разочарование на 2 година след изтичане на гаранцията се образува ръжда вътр в ютията и сега при всяко гладене пуска ръждиви петна по дрехите!Никога не бих си взел повече ютия от Philips!
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия
Ova recenzija je napravljena za Azur Performer GC3802/20 Парна ютия