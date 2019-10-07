Obustavljeno
100 % snage pare, 25 %* manje energije.
Inovativna značajka parnog glačala tvrtke Philips osigurava 100 % snage pare za temeljito uklanjanje nabora. Istovremeno štedi 25 %* energije jer smanjuje nepotrebno trošenje pare. 30 % plastike i aluminija u glačalu je reciklirano.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
2400 W
Dodatna količina pare od 130 g
ECO
Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.
Sustav za zaustavljanje kapanja parnog glačala tvrtke Philips omogućuje glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama bez brige o mrljama od vode.
Nagrade
5.0
od 5
5
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MiroslavaM
07/10/2019
Česká republika
Pomocník, který mi slouží dlouhé roky
Tuhle žehličku používám už hodně roků, stále jako nová, žehlit s ní je radost, dobře padne do ruky a díky páře jsou košile pro mého manžela opravdu krásně vyžehlené. Pokud bych v budoucnu zvažovala koupit novou, pak opět jedině Philips.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Werbookh
02/09/2013
Česká republika
Maximální spokojenost
S výše uvedeným výrobkem jsem maximálně spokojena, vyhovující po všech stránkách.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Martin
25/08/2013
Česká republika
Skvělá žehlící plocha.
Jak již jsem napsal, skvělá žehlící plocha a napařování. Druhá žehlička od Philips a jen spokojenost.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička
Štedi do 25 % energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom RI3320 pri maks. postavci