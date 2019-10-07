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  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product Lifestyle Philips EcoCare Steam iron

Obustavljeno

EcoCareParno glačalo

GC3720/02

5

| (5) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

100 % snage pare, 25 %* manje energije.

Inovativna značajka parnog glačala tvrtke Philips osigurava 100 % snage pare za temeljito uklanjanje nabora. Istovremeno štedi 25 %* energije jer smanjuje nepotrebno trošenje pare. 30 % plastike i aluminija u glačalu je reciklirano.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

uz automatsku uštedu energije i 30 % recikliranog materijala

100 % snage pare, 25 %* manje energije.

  • 2400 W

  • Dodatna količina pare od 130 g

  • ECO

Dodatna količina pare od 130 g za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare može se upotrebljavati za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja štiti odjeću od mrlja tijekom glačanja

Sustav za zaustavljanje kapanja parnog glačala tvrtke Philips omogućuje glačanje osjetljivih tkanina pri niskim temperaturama bez brige o mrljama od vode.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

5

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/10/2019

Česká republika

Česká republika

Pomocník, který mi slouží dlouhé roky

Tuhle žehličku používám už hodně roků, stále jako nová, žehlit s ní je radost, dobře padne do ruky a díky páře jsou košile pro mého manžela opravdu krásně vyžehlené. Pokud bych v budoucnu zvažovala koupit novou, pak opět jedině Philips.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

02/09/2013

Česká republika

Česká republika

Maximální spokojenost

S výše uvedeným výrobkem jsem maximálně spokojena, vyhovující po všech stránkách.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Skvělá žehlící plocha.

Jak již jsem napsal, skvělá žehlící plocha a napařování. Druhá žehlička od Philips a jen spokojenost.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EcoCare GC3720/02 Napařovací žehlička

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Upozorenja

  1. Štedi do 25 % energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s modelom RI3320 pri maks. postavci