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Steam&Go Ručni aparat za glačanje na paru

Obustavljeno

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Steam&GoRučni aparat za glačanje na paru

GC310/55

Steam&Go Ručni aparat za glačanje na paru

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips Steam&Go Handheld garment steamer GC310/55 - English (US)

  • PDF dat., 927.2 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer - English (US)

  • PDF dat., 3.3 MB
  • 13 March 2026

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