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  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare
  • Brzo uklanjanje nabora snagom pare

Obustavljeno

Steam&GoRučni aparat za glačanje na paru

GC310/55

1 nagrada

Brzo uklanjanje nabora snagom pare
Ovaj ručni uređaj za glačanje na paru idealan je za brzo dotjerivanje u zadnji trenutak, kao i za odjeću koja se teško glača. Lako se i brzo koristi pa je savršen dodatak glačalu.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Idealno za osjetljive odjevne predmete i uporabu na putovanjima

Brzo uklanjanje nabora snagom pare

  • 1000 W

  • Trenutno stvaranje pare

  • Četkica

Daska za glačanje nije potrebna

Daska za glačanje nije potrebna

Ako upotrebljavate steamer glačalo, više vam nije potrebna daska za glačanje, što glačanje čini jednostavnim.

Automatska kontinuirana para iz električne pumpe

Automatska kontinuirana para iz električne pumpe

Električna pumpa pruža kontinuiranu paru za lako i brzo uklanjanje nabora.

Četka za bolje rezultate

Četka za bolje rezultate

Koristite nastavak u obliku četke na debljim odjevnim predmetima kao što su kaputi kako bi se postiglo bolje prodiranje pare i bolji rezultati.

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Nagrade

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Upozorenja

  1. Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 8 minuta.