2 godine jamstva
Obustavljeno
GC310/55
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
1000 W
Trenutno stvaranje pare
Četkica
Ako upotrebljavate steamer glačalo, više vam nije potrebna daska za glačanje, što glačanje čini jednostavnim.
Električna pumpa pruža kontinuiranu paru za lako i brzo uklanjanje nabora.
Koristite nastavak u obliku četke na debljim odjevnim predmetima kao što su kaputi kako bi se postiglo bolje prodiranje pare i bolji rezultati.
Nagrade
Recenzije
Test izvršen u neovisnoj ustanovi na bakterijama Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 i Canidia albicans ATCC 10231, pri čemu se koristilo vrijeme primjene pare od 8 minuta.