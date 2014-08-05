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Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novo stopalo za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i tablete protiv kamenca ovo praktično glačalo donosi trajnu vrijednost za novac!
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 40 g/min;dod. kol. pare 130 g
Stopalo za glačanje SteamGlide
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
2400 W
2400 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.
Nagrade
5.0
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ikarus260
05/08/2014
Polska
Jest świetne
Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe
Irena_88
05/07/2021
Україна
Утюг хороший помощник для дома
Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.
Prednosti
Всё устраивает, качество на высшем уровне.
Mane
Минусов нет.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-07-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-07-04
CrayZ
29/06/2021
Україна
Чудова праска
Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-06-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска
Datum upotrebe 2019-06-29