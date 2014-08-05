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Obustavljeno

PowerLifeParno glačalo

GC2960/50

5

| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Napravljeno da traje, iz dana u dan

Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novo stopalo za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i tablete protiv kamenca ovo praktično glačalo donosi trajnu vrijednost za novac!

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Sa stopalom za glačanje SteamGlide

Napravljeno da traje, iz dana u dan

  • Para od 40 g/min;dod. kol. pare 130 g

  • Stopalo za glačanje SteamGlide

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • 2400 W

2400 W omogućava stalnu veliku količinu pare

2400 W omogućava stalnu veliku količinu pare

2400 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Neprestana para do 40 g/min

Neprestana para do 40 g/min

Glačalo tvrtke Philips s neprestanim mlazom pare do 40 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare od 130 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 130 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/08/2014

Polska

Polska

Jest świetne

Po dłuższym użytkowaniu stwierdzamy ( ja i żona ), że żelazko jest świetne. Dobrze prasuje, funkcja do usuwania kamienia działa. Polecamy. Funkcja strażaka też działa świetnie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Żelazko parowe

05/07/2021

Україна

Україна

Утюг хороший помощник для дома

Пользуюсь именно этой моделью уже больше шести лет,за это время ни разу не подвёл. Идеально справляется с пересушенным бельём, хорошо отпаривает,залазит своим острым носиком в узкие места,хорошо проглаживает между пуговицами. Подошва легко скользит по поверхностям. Лёгкий,удобный. Минусов не заметила, всё устраивает.

Prednosti

Всё устраивает, качество на высшем уровне.

Mane

Минусов нет.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum upotrebe 2019-07-04

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum upotrebe 2019-07-04

29/06/2021

Україна

Україна

Чудова праска

Прасці вже 6 років. Працює бездоганно, не було жодних проблем

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum upotrebe 2019-06-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2960/50 Парова праска

Datum upotrebe 2019-06-29

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