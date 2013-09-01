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Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novo stopalo za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i tablete protiv kamenca ovo praktično glačalo donosi trajnu vrijednost za novac!
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 35 g/min;dod. kol. pare 120 g
Stopalo za glačanje SteamGlide
Anti-calc
2300 W
Ovo snažno glačanje brzo se zagrijava i održava vrlo stabilne temperature tijekom glačanja, što olakšava ispravno uklanjanje nabora.
Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 120 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
JANA
01/09/2013
Česká republika
Tento produkt má dobré vlastnosti
Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička
Dee007
06/02/2019
România
Un fier de calcat foarte bun
Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur