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  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product Lifestyle Philips PowerLife Steam iron

Obustavljeno

PowerLifeParno glačalo

GC2930/02

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Napravljeno da traje, iz dana u dan

Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novo stopalo za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i tablete protiv kamenca Calc buster ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo sa stopalom za glačanje SteamGlide

Napravljeno da traje, iz dana u dan

  • Para od 35 g/min;dod. kol. pare 110 g

  • Stopalo za glačanje SteamGlide

  • Anti-calc

  • 2200 W

2200 W omogućava stalnu veliku količinu pare

2200 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare od 110 g za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 110 g za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 110 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má dobré vlastnosti

Sem moc spokojena. Vzhledově hezká žehlička,snadné napařování, jednoduché žehlení.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2930/02 Napařovací žehlička

06/02/2019

România

România

Un fier de calcat foarte bun

Detin acest fier de calcat de mai bine de 3 ani. Imi place mult ca se incalzeste la temperatura necesara intr-un timp foarte scurt, este ergonomic si l-am achizitionat la un pret bun.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2930/30 Fier de călcat cu abur

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