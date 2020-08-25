2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 35 g/min;dod. kol. pare 110 g
Stopalo za glačanje SteamGlide
Anti-calc
2200 W
Ovo snažno glačanje brzo se zagrijava i održava vrlo stabilne temperature tijekom glačanja, što olakšava ispravno uklanjanje nabora.
Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 110 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
in8inity
25/08/2020
Україна
Надійна праска: користуємось близько 10 років
Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2920/70 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2920/70 Парова праска
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur