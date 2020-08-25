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Obustavljeno

PowerLifeParno glačalo

GC2920/70

5
| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate svaki dan potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novo stopalo za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i tablete protiv kamenca, ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo sa stopalom za glačanje SteamGlide

Napravljeno da traje, iz dana u dan

  • Para od 35 g/min;dod. kol. pare 110 g

  • Stopalo za glačanje SteamGlide

  • Anti-calc

  • 2200 W

Snažna para za brzo glačanje

Snažna para za brzo glačanje

Ovo snažno glačanje brzo se zagrijava i održava vrlo stabilne temperature tijekom glačanja, što olakšava ispravno uklanjanje nabora.

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare od 110 g za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 110 g za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 110 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/08/2020

Україна

Україна

Надійна праска: користуємось близько 10 років

Подобається функція пару. Я використовую навіть як вертикальне відпаровування, хоча це, мабуть, не передбачено. Добре прасує як делікатні речі так і міцні цупкі скатертини.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2920/70 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2920/70 Парова праска

26/01/2019

România

România

„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.

Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

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