ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan
  • Napravljeno da traje, iz dana u dan

Obustavljeno

PowerLifeParno glačalo

GC2910/20

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Napravljeno da traje, iz dana u dan
Za odlične rezultate dan za danom potrebno vam je glačalo koje vas nikada neće iznevjeriti. Uz novu površinu za glačanje SteamGlide, stalan izlaz velike količine pare i jednostavnu funkciju za čišćenje kamenca, ovo praktično parno glačalo tvrtke Philips donosi trajnu vrijednost za novac!
Pogledajte sve prednosti
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo s površinom za glačanje SteamGlide

Napravljeno da traje, iz dana u dan

  • Para od 35 g/min;dod. kol. pare 100 g

  • Površina za glačanje SteamGlide

  • Anti-calc

  • 2100 W

Stalna velika količina pare

Stalna velika količina pare

2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 100 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

Idi na dijelove i dodatnu opremu

Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2910/02 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2910/02 Парова праска

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi