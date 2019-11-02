2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 35 g/min;dod. kol. pare 100 g
Površina za glačanje SteamGlide
Anti-calc
2100 W
2100 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Dodatna količina pare do 100 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2910/02 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za PowerLife GC2910/02 Парова праска