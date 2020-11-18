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Obustavljeno

EasySpeedParno glačalo

GC2048/30

4.9
| (12) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja
Ovo glačalo EasySpeed Plus ubrzava vaše glačanje zahvaljujući vrhu trostruke preciznosti, ravnomjernom raspoređivanju topline po stopalu za glačanje, stalnoj pari, mlazu pare i velikoj snazi.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

5 načina za ubrzavanje glačanja

Brzo, od početka do kraja

  • Para od 35 g/min;dod. kol. pare 120 g

  • Keramičko stopalo za glačanje

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • 2300 W

Snaga do 2300 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2300 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2300 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Dodatna količina pare do 120 g

Dodatna količina pare do 120 g

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 120 g koja omogućava jednostavno uklanjanje svih nabora.

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

12

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

18/11/2020

Україна

Україна

Чудова праска!

Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!

Prednosti

Перевершила наші очікування!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/80 Парова праска

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/80 Парова праска

28/10/2019

България

България

Provjereni kupac

Страхотна ютия

Препоръчвам я на всеки.Ще останете доволни.Бързо загрява и глади безупречно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

20/09/2019

България

България

Отличен

Изключително лесна за използване,глади безупречно.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/30 Парна ютия

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