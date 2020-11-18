2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 35 g/min;dod. kol. pare 120 g
Keramičko stopalo za glačanje
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
2300 W
Snaga do 2300 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 120 g koja omogućava jednostavno uklanjanje svih nabora.
Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
4.9
od 5
12
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Andrii ii
18/11/2020
Україна
Чудова праска!
Прасує на відмінно, потужний паровий удар, все гарно розпрасовує! Функція автоматичного вимкнення для нас чудова знахідка!
Prednosti
Перевершила наші очікування!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/80 Парова праска
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/80 Парова праска
vesenceto_88
28/10/2019
България
Provjereni kupac
Страхотна ютия
Препоръчвам я на всеки.Ще останете доволни.Бързо загрява и глади безупречно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/30 Парна ютия
Лили49
20/09/2019
България
Отличен
Изключително лесна за използване,глади безупречно.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2048/30 Парна ютия