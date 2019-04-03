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Obustavljeno

EasySpeedParno glačalo

GC2046/20

1
| (1) Recenzije

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja
Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po stopalu za glačanje i kontinuiranom stvaranju pare.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

3 načina za ubrzavanje glačanja

Brzo, od početka do kraja

  • Para od 35 g/min;dod. kol. pare 110 g

  • Keramičko stopalo za glačanje

  • Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc

  • 2200 W

Snaga do 2200 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2200 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2200 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Dodatna količina pare od 110 g za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 110 g za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 110 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min

Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

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1.0

od 5

1

Recenzije

5
4
3
2

03/04/2019

Україна

Україна

розчарована

шкода, але я розчарована цією праскою. вона погано ковзає. при прасуванні вовни взагалі дуже погано. вже на 1му тижні потекла, а на 2му почала залишати коричневі плями. попередня праска цієї марки пропрацювала 8 років і була чудова. намагалася знайти нову з такою ж підошвою-не знайшла. купила Braun, але вона пропрацювала 2 роки і знов шукала...не пощастило

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2046/20 Парова праска

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2046/20 Парова праска

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