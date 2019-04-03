2 godine jamstva
Obustavljeno
GC2046/20
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 35 g/min;dod. kol. pare 110 g
Keramičko stopalo za glačanje
Sigurnosno aut. isključiv. + Anti-calc
2200 W
Snaga do 2200 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 110 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Neprestani mlaz pare do 35 g/min osigurava optimalnu količinu pare za učinkovito uklanjanje svih nabora.
Nagrade
1.0
od 5
1
Recenzije
irshik
03/04/2019
Україна
розчарована
шкода, але я розчарована цією праскою. вона погано ковзає. при прасуванні вовни взагалі дуже погано. вже на 1му тижні потекла, а на 2му почала залишати коричневі плями. попередня праска цієї марки пропрацювала 8 років і була чудова. намагалася знайти нову з такою ж підошвою-не знайшла. купила Braun, але вона пропрацювала 2 роки і знов шукала...не пощастило
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2046/20 Парова праска
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC2046/20 Парова праска