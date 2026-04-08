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Easy6 Express Daska za glačanje

Obustavljeno

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Easy6 ExpressDaska za glačanje

GC202/30

Easy6 Express Daska za glačanje

Obustavljeno

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Priručnici i dokumentacija

Daska za glačanje igra važnu ulogu u doživljaju glačanja. Ova Philips daska za glačanje dizajnirana je za parna glačala. 6 domišljatih rješenja glačanje čine jednostavnijim i učinkovitijim.

  • PDF dat.
  • 8 April 2026

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