2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Ploča je izrađena od 100% pamuka, a podstavljena je slojevima pjene i filca. Ova kombinacija stvara udobnu i glatku površinu za glačanje.
Visinu daske za glačanje jednostavno je podesiti na željenu visinu pomoću ručice koja se nalazi ispod površine daske. Visinu možete podesiti između 70 i 94 cm.
Ova daska za glačanje dizajnirana s posebnim naglaskom na izuzetnu stabilnost. Poseban dizajn nožica sa zaštitom protiv klizenja jamči stabilnost i sigurnost daske.
Nagrade
4.7
od 5
15
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Honzina
28/07/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Kvalitní výrobek
Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Janča19
19/07/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Snadnější žehlení
S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.
Prednosti
Stabilní, lehké
Mane
Zatím žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Zebra1307
15/07/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Bez problémů
Žehlící prkno je dostatečné velké, stabilní a má dostatek výškových poloh.
Prednosti
stabilní, lehký
Mane
zatím žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno