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  • 6 domišljatih rješenja za lako glačanje
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  • 6 domišljatih rješenja za lako glačanje
  • 6 domišljatih rješenja za lako glačanje
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  • 6 domišljatih rješenja za lako glačanje

Obustavljeno

Easy6 ExpressDaska za glačanje

GC202/30

4.7
| (15) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

6 domišljatih rješenja za lako glačanje
Daska za glačanje igra važnu ulogu u doživljaju glačanja. Ova Philips daska za glačanje dizajnirana je za parna glačala. 6 domišljatih rješenja glačanje čine jednostavnijim i učinkovitijim.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

ShoulderShape

6 domišljatih rješenja za lako glačanje

Glađe klizenje uz višeslojnu navlaku za dasku

Glađe klizenje uz višeslojnu navlaku za dasku

Ploča je izrađena od 100% pamuka, a podstavljena je slojevima pjene i filca. Ova kombinacija stvara udobnu i glatku površinu za glačanje.

Praktično glačanje za svakoga: prilagodljiva visina

Visinu daske za glačanje jednostavno je podesiti na željenu visinu pomoću ručice koja se nalazi ispod površine daske. Visinu možete podesiti između 70 i 94 cm.

Dodatna stabilnost: nožice sa zaštitom protiv klizenja

Dodatna stabilnost: nožice sa zaštitom protiv klizenja

Ova daska za glačanje dizajnirana s posebnim naglaskom na izuzetnu stabilnost. Poseban dizajn nožica sa zaštitom protiv klizenja jamči stabilnost i sigurnost daske.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

15

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kvalitní výrobek

Stabilní, dostatečná žehlící plocha, skladné, kvalitní potah.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

19/07/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Snadnější žehlení

S želícím prknem jsem velmi spokojená. Je stabilní, žehlící plocha je dostatečně široká a i výběr poloh mi vyhovuje.

Prednosti

Stabilní, lehké

Mane

Zatím žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

15/07/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Bez problémů

Žehlící prkno je dostatečné velké, stabilní a má dostatek výškových poloh.

Prednosti

stabilní, lehký

Mane

zatím žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Easy6 Express GC202/30 Žehlicí prkno

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