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Brže - od početka do kraja
U životu ima mnogo važnijih stvari od kućanskih poslova koje zato želite obaviti što je moguće prije. Kvalitetno glačalo Philips GC1960/02 ima otvor za vrlo brzo punjenje i pražnjenje, šiljati vrh i lako klizeću površinu za glačanje.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 14 g/min;dod. kol. pare 80 g
Površina za glačanje Blue Ceralon
Anti-calc
1700 W
Grijaća ploča glačala tvrtke Philips premazana je posebnim slojem koji se ne lijepi za učinkovito klizenje po svim tkaninama.
Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.
Ovo glačalo tvrtke Philips opremljeno je funkcijom okomitog mlaza pare kojom možete ukloniti nabore s tkanina koje vise.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Darja2601
06/04/2019
Україна
Чудова парова праска за всіма показниками
Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC1960/02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC1960/02