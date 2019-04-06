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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Main in-use photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Product in Use Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips 1900 series Steam iron GC1960

Obustavljeno

1900 seriesParno glačalo

GC1960/02

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže - od početka do kraja

U životu ima mnogo važnijih stvari od kućanskih poslova koje zato želite obaviti što je moguće prije. Kvalitetno glačalo Philips GC1960/02 ima otvor za vrlo brzo punjenje i pražnjenje, šiljati vrh i lako klizeću površinu za glačanje.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo s brzim punjenjem i pražnjenjem vode

Brže - od početka do kraja

  • Para od 14 g/min;dod. kol. pare 80 g

  • Površina za glačanje Blue Ceralon

  • Anti-calc

  • 1700 W

Premaz grijaće ploče koji sprječava lijepljenje

Premaz grijaće ploče koji sprječava lijepljenje

Grijaća ploča glačala tvrtke Philips premazana je posebnim slojem koji se ne lijepi za učinkovito klizenje po svim tkaninama.

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.

Okomiti mlaz pare za uklanjanje nabora kod izvješenih tkanina

Okomiti mlaz pare za uklanjanje nabora kod izvješenih tkanina

Ovo glačalo tvrtke Philips opremljeno je funkcijom okomitog mlaza pare kojom možete ukloniti nabore s tkanina koje vise.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/04/2019

Україна

Україна

Чудова парова праска за всіма показниками

Вітаю! Мій відгук присвячений паровій прасці Philips 1900 series GC1960. Купувала її для свої батьків у подарунок, і не помилилася у виборі. Відмінне прасування одягу, білизни від початку до кінця! Особливо хочу наголосити на функції вертикального відпарювання. Легкий і практичний у застосуванні, а головне- довговічний. Дуже шкода, що дана модель знята з виробництва.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1960/02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1960/02

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