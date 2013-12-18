Obustavljeno
Brže - od početka do kraja
U životu ima mnogo važnijih stvari od kućanskih poslova pa ih stoga želite obaviti što je brže moguće. Zahvaljujući otvoru za brzo punjenje i pražnjenje, šiljatom vrhu, lako klizećoj grijaćoj ploči, ovo je kvalitetno glačalo tvrtke Philips jednostavno napravljeno za brz rad
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 13 g/min;dod. kol. pare 80 g
Grijaća ploča Blue Ceralon
Anti-calc
1700 W
Grijaća ploča glačala tvrtke Philips premazana je posebnim slojem koji se ne lijepi za učinkovito klizenje po svim tkaninama.
Funkcija mlaza pare stvara finu paru koja ravnomjerno vlaži tkaninu olakšavajući glačanje nabora.
Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.
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Nagrade
5.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
gucio53
18/12/2013
Polska
Ten produkt jest idealny do zastosowań w domu.
To jest dokładnie to czego szukaliśmy , produkt z ładnym i funkcjonalnym designem , prosty w obsłudze.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Grzesio
01/03/2013
Polska
doskonałe
Proste, tanie i bardzo dobre żelazko-polecam wszystkim.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900