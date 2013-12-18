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  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Standard Product Photo Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron
  • Product Lifestyle Philips 1900 series Steam iron

Obustavljeno

Serija 1900Parno glačalo

GC1930/02

5

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brže - od početka do kraja

U životu ima mnogo važnijih stvari od kućanskih poslova pa ih stoga želite obaviti što je brže moguće. Zahvaljujući otvoru za brzo punjenje i pražnjenje, šiljatom vrhu, lako klizećoj grijaćoj ploči, ovo je kvalitetno glačalo tvrtke Philips jednostavno napravljeno za brz rad

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Glačalo s brzim punjenjem i pražnjenjem vode

Brže - od početka do kraja

  • Para od 13 g/min;dod. kol. pare 80 g

  • Grijaća ploča Blue Ceralon

  • Anti-calc

  • 1700 W

Premaz grijaće ploče koji sprječava lijepljenje

Premaz grijaće ploče koji sprječava lijepljenje

Grijaća ploča glačala tvrtke Philips premazana je posebnim slojem koji se ne lijepi za učinkovito klizenje po svim tkaninama.

Fina para ravnomjerno vlaži tkaninu

Fina para ravnomjerno vlaži tkaninu

Funkcija mlaza pare stvara finu paru koja ravnomjerno vlaži tkaninu olakšavajući glačanje nabora.

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc System sprječava nakupljanje kamenca

Sustav Double Active Calc parnog glačala tvrtke Philips sprječava nakupljanje kamenca zahvaljujući tabletama protiv kamenca i jednostavnoj funkciji za uklanjanje kamenca.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Ten produkt jest idealny do zastosowań w domu.

To jest dokładnie to czego szukaliśmy , produkt z ładnym i funkcjonalnym designem , prosty w obsłudze.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

01/03/2013

Polska

Polska

doskonałe

Proste, tanie i bardzo dobre żelazko-polecam wszystkim.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Żelazko parowe GC1930 z serii 1900

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