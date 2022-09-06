2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Grijaća ploča glačala tvrtke Philips premazana je posebnim slojem koji se ne lijepi za učinkovito klizenje po svim tkaninama.
Svjetlo indikatora se gasi kada se postigne potrebna temperatura glačanja.
Nagrade
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mihajlo456
06/09/2022
България
Provjereni kupac
Работи чудесно
Ютията е лека и удобна. Загрява бързо и глади добре.
Prednosti
лека
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC1480/02 Steam iron
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za GC1480/02 Steam iron