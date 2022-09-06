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Obustavljeno

Parno glačalo

GC1480/02

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Jednostavno, brzo i učinkovito
U životu ima mnogo važnijih stvari od kućanskih poslova koje zato želite obaviti što je moguće prije. Uz jedinstveno dizajnirane otvore za paru i površinu za glačanje koja se ne lijepi, ovo je kvalitetno glačalo tvrtke Philips jednostavno napravljeno za brz rad.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

Parno glačalo s funkcijom za samočišćenje

Jednostavno, brzo i učinkovito

Premaz grijaće ploče koji sprječava lijepljenje

Premaz grijaće ploče koji sprječava lijepljenje

Grijaća ploča glačala tvrtke Philips premazana je posebnim slojem koji se ne lijepi za učinkovito klizenje po svim tkaninama.

Indikator odgovarajuće temp. glačala

Indikator odgovarajuće temp. glačala

Svjetlo indikatora se gasi kada se postigne potrebna temperatura glačanja.

1200 Watt enables constant high steam output

1200 Watt enables constant high steam output

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Работи чудесно

Ютията е лека и удобна. Загрява бързо и глади добре.

Prednosti

лека

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1480/02 Steam iron

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za GC1480/02 Steam iron

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