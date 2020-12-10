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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Obustavljeno

EasySpeedParno glačalo

GC1028/20

4.1

| (12) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja

Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po površini za glačanje i kontinuiranom stvaranju pare.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

3 načina za ubrzavanje glačanja

Brzo, od početka do kraja

  • Para od 25 g/min;dod. kol. pare 100 g

  • Keramička površina za glačanje

  • Anti-calc

  • 2000 W

Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare od 100 g/min za lako uklanjanje tvrdokornih nabora

Dodatna količina pare do 100 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.1

od 5

12

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

Elégedett vagyok vele nagyon.

Mindenkinek ajánlom aki szereti gyorsan letudni a vasalást

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható vasaló

Évek óta használjuk szinte naponta. Pillanatok alatt felhevít és erős a gőzölése is. Könnyen tölthető, könnyen állítható a hőmérséklet és a gőz mennyisége. Elég hosszú a vezetéke is.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

28/10/2021

Україна

Україна

утюг, который прослужит больше 10 лет

Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.

Prednosti

Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий

Mane

нет

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Datum upotrebe 2019-10-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Datum upotrebe 2019-10-28

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