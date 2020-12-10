Obustavljeno
Brzo, od početka do kraja
Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po površini za glačanje i kontinuiranom stvaranju pare.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 25 g/min;dod. kol. pare 100 g
Keramička površina za glačanje
Anti-calc
2000 W
Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Dodatna količina pare do 100 g osigurava uklanjanje čak i najtvrdokornijih nabora.
Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora.
Nagrade
4.1
od 5
12
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Krysztina
10/12/2020
Magyarország
Elégedett vagyok vele nagyon.
Mindenkinek ajánlom aki szereti gyorsan letudni a vasalást
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
ZsoltN
26/09/2019
Magyarország
Megbízható vasaló
Évek óta használjuk szinte naponta. Pillanatok alatt felhevít és erős a gőzölése is. Könnyen tölthető, könnyen állítható a hőmérséklet és a gőz mennyisége. Elég hosszú a vezetéke is.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
Тати
28/10/2021
Україна
утюг, который прослужит больше 10 лет
Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.
Prednosti
Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий
Mane
нет
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Datum upotrebe 2019-10-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Datum upotrebe 2019-10-28