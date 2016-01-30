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Obustavljeno

EasySpeedParno glačalo

GC1026/30

4.7

| (15) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja

Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po površini za glačanje i kontinuiranom stvaranju pare.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

3 načina za ubrzavanje glačanja

Brzo, od početka do kraja

  • Para od 25 g/min; dodatna para od 90 g

  • Povr. za glač. koja se ne lijepi

  • Anti-calc

  • 2000 W

Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Dodatna količina pare do 90 g za najtvrdokornije nabore

Dodatna količina pare do 90 g za najtvrdokornije nabore

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 90 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora

Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora.

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

15

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

30/01/2016

Slovenija

Slovenija

Zelo uporaben!

Priporocam ga vsakomur, saj je lahek in pri dolgem likanju ne boli roka. Hrkati ima keramicno plosco, kar preprecuje sprijemanje. Cenovno tudi ugoden!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik

08/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Отлично за цена качество

Добър продукт.Лека,подвижна и достатъчно дълъг кабел

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

Datum upotrebe 2022-05-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

Datum upotrebe 2022-05-07

08/09/2019

България

България

Ютията е перфектна. Препоръчвам я

Досега не бях гладила толкова бързо и лесно. Парата наистина е постоянна.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия

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