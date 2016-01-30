Obustavljeno
Brzo, od početka do kraja
Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po površini za glačanje i kontinuiranom stvaranju pare.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 25 g/min; dodatna para od 90 g
Povr. za glač. koja se ne lijepi
Anti-calc
2000 W
Snaga do 2000 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 90 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Neprestana para do 25 g/min za dobro uklanjanje nabora.
Nagrade
4.7
od 5
15
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Gregor
30/01/2016
Slovenija
Zelo uporaben!
Priporocam ga vsakomur, saj je lahek in pri dolgem likanju ne boli roka. Hrkati ima keramicno plosco, kar preprecuje sprijemanje. Cenovno tudi ugoden!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Parni likalnik
Пепита
08/09/2022
България
Provjereni kupac
Отлично за цена качество
Добър продукт.Лека,подвижна и достатъчно дълъг кабел
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия
Datum upotrebe 2022-05-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия
Datum upotrebe 2022-05-07
Hadjievi
08/09/2019
България
Ютията е перфектна. Препоръчвам я
Досега не бях гладила толкова бързо и лесно. Парата наистина е постоянна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1026/30 Парна ютия