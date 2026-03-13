ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

EasySpeed Parno glačalo

Obustavljeno

Podrška

EasySpeedParno glačalo

GC1020/78

EasySpeed Parno glačalo

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF dat., 1.6 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF dat., 7.3 MB
  • 13 March 2026

Česta pitanja

Dijelovi i dodatni pribor

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći