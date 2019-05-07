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Obustavljeno

EasySpeedParno glačalo

GC1020/78

4

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo, od početka do kraja

Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po površini za glačanje i kontinuiranom stvaranju pare.

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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

3 načina za ubrzavanje glačanja

Brzo, od početka do kraja

  • Para od 20 g/min;dod. kol. pare 70 g

  • Povr. za glač. koja se ne lijepi

  • Anti-calc

  • 1400 W

Snaga do 1400 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 1400 W omogućava stalnu veliku količinu pare

Snaga do 1400 W omogućava stalnu veliku količinu pare.

Dodatna količina pare do 70 g

Dodatna količina pare do 70 g

Glačalo ima dodatnu količinu pare od 70 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.

Neprestana para od 20 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para od 20 g/min za bolje uklanjanje nabora

Neprestana para od 20 g/min za bolje uklanjanje nabora.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

07/05/2019

România

România

practic util și ușor de folosit

A fost , este și va rămâne util în casă , din păcate al meu sa defectat , timp de 3 ani , șia făcut treaba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1020/78 Fier de călcat cu abur

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1020/78 Fier de călcat cu abur

09/10/2014

Polska

Polska

Niezłe

Mam żelazko, które najlepsze czasy ma już za sobą. Przeżyłam jednak z nim wspaniałe chwile i sprawdziło się w wielu trudnych sytuacjach. Myślę teraz o godnym następcy, najlepiej z generatorem pary.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1020/78 Żelazko parowe

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1020/78 Żelazko parowe

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