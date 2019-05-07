Obustavljeno
Brzo, od početka do kraja
Glačalo EasySpeed ubrzava postupak glačanja zahvaljujući: vrhu trostruke preciznosti, jednolikoj raspodjeli topline po površini za glačanje i kontinuiranom stvaranju pare.
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Para od 20 g/min;dod. kol. pare 70 g
Povr. za glač. koja se ne lijepi
Anti-calc
1400 W
Snaga do 1400 W omogućava stalnu veliku količinu pare.
Glačalo ima dodatnu količinu pare od 70 g koja omogućava jednostavno uklanjanje i najtvrdokornijih nabora.
Neprestana para od 20 g/min za bolje uklanjanje nabora.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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Nagrade
4.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Neluop
07/05/2019
România
practic util și ușor de folosit
A fost , este și va rămâne util în casă , din păcate al meu sa defectat , timp de 3 ani , șia făcut treaba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1020/78 Fier de călcat cu abur
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1020/78 Fier de călcat cu abur
Barbara2000
09/10/2014
Polska
Niezłe
Mam żelazko, które najlepsze czasy ma już za sobą. Przeżyłam jednak z nim wspaniałe chwile i sprawdziło się w wielu trudnych sytuacjach. Myślę teraz o godnym następcy, najlepiej z generatorem pary.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1020/78 Żelazko parowe
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za EasySpeed GC1020/78 Żelazko parowe